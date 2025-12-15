Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και ο επιχειρηματίας φίλος του που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία.

Αρνήθηκαν και οι δύο τις κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. «Δεν έχω καμία εμπλοκή με το έγκλημα» είπε ο ανιψιός και ανέφερε ότι οι σχέσεις με τον θείο του ήταν άψογες.

«Δεν είχα κανένα πακιστανικό τηλέφωνο και δεν μίλησα με κάποια από τα άτομα αυτά που αναφέρονται στη δικογραφία» ανέφερε στην ανακρίτρια ο ανιψιός του θύματος.

Όσον αφορά για το αυτοκίνητο του, που εμφανίζεται σε κάμερες ασφαλείας από την περιοχή των ΚΤΕΛ της Καλαμάτας να περνάει λίγη ώρα νωρίτερα από τη στιγμή που εμφανίζεται ο 22χρονος που φέρεται ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας, είπε ότι πήγαινε στη μητέρα του και πέρασε τυχαία εκείνη την ώρα.

«Είμαι αθώος, μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο ο οποίος είναι υπάλληλός μου. Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες πριν ένα έγκλημα», ισχυρίστηκε από την πλευρά του ο επιχειρηματίας.