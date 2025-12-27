Φωκίδα: Βίντεο από την γιγαντιαία επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των 4 θυμάτων από τα Βαρδούσια όρη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27.12.2025) η γιγαντιαία επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους, αφού τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα.

Με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκαν οι σοροί των 4 άτυχων ορειβατών από τη Φωκίδα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δυσκολία, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σημειώθηκε στα Βαρδούσια όρη, ενώ το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί ήταν εξαιρετικά δύσβατο λίγο πριν την κορυφή Κόρακας, μια περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και αερομεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το βασικό σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά των σορών με τη χρήση ειδικών ιμάντων, όπως και τελικά έγινε, ενώ υπήρχε και εναλλακτικός σχεδιασμός από το έδαφος, εφόσον το επέτρεπαν οι συνθήκες, πράγμα που τελικά ήταν ανέφικτο.

Τις στιγμές της απομάκρυνσης των σορών των τεσσάρων άτυχων ορειβατών από το απόκρημνο σημείο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο στα Βαρδούσια όρη αποτυπώνει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στα δευτερόλεπτα του βίντεο εικονίζεται η στιγμή που η ειδική ομάδα διασωστών προσεγγίζει τις σορούς και τις παραδίδει στο ελικόπτερο.

Το χρονικό

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025 από φίλο των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες έρευνας-διάσωσης της ΕΜΑΚ, εθελοντικές οργανώσεις και ελικόπτερο, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ για να τους εντοπίσουν χωρίς τις αισθήσεις τους σκεπασμένους από το χιόνι το βράδυ της Παρασκευής

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν.

Ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές αντοχής, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός μέσα σε 16 ημέρες.

Στα θύματα συγκαταλέγεται επίσης ο Κωνσταντίνος Πατίκας, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και σημαντική εμπειρία στην ορειβασία.

Η τέταρτη της ομάδας ήταν η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τα Τρίκαλα, της οποίας η συμμετοχή έγινε γνωστή εκ των υστέρων, καθώς αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ορειβάτες.

Στην παρέα υπήρχε και ένας 5ος ορειβάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να πάει μαζί τους για επαγγελματικούς λόγους, και όταν οι 4 δεν επέστρεψαν ήταν ο πρώτος που αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Εν τέλει και έπειτα από εντατικές έρευνες αρκετών ωρών και οι 4 εντοπίστηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι και θαμμένοι στο χιόνι. Οι Αρχές πλέον εξετάζουν τρία σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία:

Το πρώτο σενάριο, η 4αδα ενδεχομένως να αποπροσανατολίστηκε από το πυκνό χιόνι που είχε πέσει στην περιοχή και να μην κατάφερε να βρει το μονοπάτι για την κορυφή. Έτσι κατευθύνθηκε στο δύσβατο μονοπάτι πέφτοντας στη χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι η ομάδα, έχοντας περιορισμένο χρόνο μπροστά της, επέλεξε την πιο σύντομη διαδρομή για να φτάσει στην κορυφή Κόρακας, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις για το δύσκολο μονοπάτι.

Το τρίτο και επικρατέστερο σενάριο είναι οι 4 να έφυγαν το πρωί από τον Αθανάσιο Διάκο για τα Βαρδούσια όρη με λιακάδα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν και καθώς το χιόνι ήταν φρέσκο ενδεχομένως να προκάλεσαν άθελά τους τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε. Ειδικοί σημειώνουν πως για να είναι ασφαλής μια ορειβατική διαδρομή μετά από εκτεταμένη χιονο – κακοκαιρία, θα πρέπει να επικρατεί λιακάδα για δύο εβδομάδες ώστε το χιόνια να «κάτσει».