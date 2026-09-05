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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ορεστιάδα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού
φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος, στην Ορεστιάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά στην Ορεστιάδα έγινε γνωστή στην Πυροσβεστική περίπου στις 2 το μεσημέρι. Στην περιοχή έσπευσαν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας και το ΓΕΕΘΑ, διαθέτοντας μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3, που σημαίνει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

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