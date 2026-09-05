Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ορεστιάδα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος, στην Ορεστιάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά στην Ορεστιάδα έγινε γνωστή στην Πυροσβεστική περίπου στις 2 το μεσημέρι. Στην περιοχή έσπευσαν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

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Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας και το ΓΕΕΘΑ, διαθέτοντας μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος του Δήμου Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3, που σημαίνει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.