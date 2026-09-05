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Τρόμος στη Λεωφ. Πεντέλης: 21χρονος πέρασε με κόκκινο και κόντεψε να παρασύρει πεζό – Βίντεο από την τρελή κούρσα

Ο πεζός έτρεξε για να μην τον ακουμπήσει το αυτοκίνητο και γλίτωσε την παράσυρση την τελευταία στιγμή
πεζός
Η στιγμή που το αυτοκίνητο πάει να χτυπήσει τον πεζό
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Την τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου στη Λεωφόρο Πεντέλης κατέγραψε κάμερα διερχόμενου οχήματος, με τον 21χρονο οδηγό να φαίνεται να παραβιάζει κόκκινο φανάρι και στο τσακ να μην παρασύρει πεζό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου. Ο οδηγός φαίνεται να τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Πεντέλης παραβιάζοντας κόκκινο φανάρι τη στιγμή που πεζός προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο.

Ο άνδρας έτρεξε για να μην τον ακουμπήσει το αυτοκίνητο και γλίτωσε την παράσυρση την τελευταία στιγμή.

Από το βίντεο μπορούμε να δούμε και ότι ο συνοδηγός του αυτοκινήτου έχει σηκωθεί από τη θέση του και κάθεται στο ανοιχτό παράθυρο, με το μισό του σώμα να είναι εκτός οχήματος.

Η αστυνομία ταυτοποίησε και συνέλαβε τον 21χρονο οδηγό και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ΄ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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