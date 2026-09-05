Τανάγρα: Έπεσε Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week – Αγωνία για την τύχη των πιλότων

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (05.09.2026) στη Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026. Phantom έπεσε ενώ βρίσκονταν στον αέρα, κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Τα πρώτα πλάνα που μας έρχονται από την Τανάγρα, δείχνουν στήλη τεράστιου μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το F-4 Phantom έπεσε κατά τα πρώτα 2 λεπτά της επίδειξής του.

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Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα ενώ ακόμα δεν έχει γνωστή η κατάσταση υγείας των χειριστών του.

Δυστυχώς πτώση … το φάντομ έπεσε ! Οι πιλότοι δεν εκτινάχθηκαν ! Athens fly week @KousoulosPetros pic.twitter.com/we4hZ14l21 — Nala (@nala2026Nala) September 5, 2026

Οι εικόνες που εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή στη Τανάγρα είναι δραματικές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Το πλήθος παρακολουθεί σοκαρισμένο τις εξελίξεις, ενώ στο σημείο σπεύδει και πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Ελικόπτερο δεν σταματά τις ρίψεις νερού.

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Υπάρχουν αναφορές πως το Phantom έπεσε κοντά στον διάδρομο απογείωσης – προσγείωσης, τη στιγμή που προσπαθούσε να πάρει ύψος.

Video from Tanagra where the Greek Air force @HAFspokesperson Phantom crashed at the event of @AthensFlyinWeek . pic.twitter.com/ZbnEO7u7aH — Alex Black (@alexblack161) September 5, 2026

NEW: A Hellenic Air Force F-4E Phantom II has crashed while performing a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



No parachutes were visible following the crash, and there is no official confirmation regarding the condition of the crew. pic.twitter.com/zrCHC8g3vl — Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026

AirShow w Grecji F4 Phantom sie rozwalił. Pilot nie żyje pic.twitter.com/zB9GVBniqQ — (@RomanP314) September 5, 2026

Πρόκειται για διθέσιο Phantom και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ δεν φάνηκε να υπήρξε εκτόξευση των χειριστών, κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Από την πρώτη εικόνα φαίνεται πως το στρατιωτικό αεροσκάφος έχει κοπεί στα 2 ενώ έχουν ξεσπάσει 2 φωτιές.