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Τανάγρα: Έπεσε Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week – Αγωνία για την τύχη των πιλότων

Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα ενώ ακόμα δεν έχει γνωστή η κατάσταση υγείας των χειριστών του
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (05.09.2026) στη Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026. Phantom έπεσε ενώ βρίσκονταν στον αέρα, κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Τα πρώτα πλάνα που μας έρχονται από την Τανάγρα, δείχνουν στήλη τεράστιου μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το F-4 Phantom έπεσε κατά τα πρώτα 2 λεπτά της επίδειξής του.

Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα ενώ ακόμα δεν έχει γνωστή η κατάσταση υγείας των χειριστών του.

Οι εικόνες που εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή στη Τανάγρα είναι δραματικές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Το πλήθος παρακολουθεί σοκαρισμένο τις εξελίξεις, ενώ στο σημείο σπεύδει και πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Ελικόπτερο δεν σταματά τις ρίψεις νερού.

Υπάρχουν αναφορές πως το Phantom έπεσε κοντά στον διάδρομο απογείωσης – προσγείωσης, τη στιγμή που προσπαθούσε να πάρει ύψος.

Πρόκειται για διθέσιο Phantom και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ δεν φάνηκε να υπήρξε εκτόξευση των χειριστών, κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Από την πρώτη εικόνα φαίνεται πως το στρατιωτικό αεροσκάφος έχει κοπεί στα 2 ενώ έχουν ξεσπάσει 2 φωτιές.

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