Ελλάδα

Φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας: Οι φλόγες απειλούν σπίτια, σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη

Μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Ηλείας και άλλων νομών
Φωτιά στην Ηλεία
Φωτιά στην Ηλεία
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Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία στην Ηλεία για τη φωτιά που ξέσπασε στα Διάσελλα του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026). Οι φλόγες απειλούν σπίτια του χωριού.

Η φωτιά προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του iliaenimerosi.gr βρίσκεται κοντά σε σπίτια της κοινότητας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του μέσα στο χωριό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και -άμεσα- κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται πως ο νομός Ηλείας σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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