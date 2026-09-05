Μαραθώνας: Στο αυτόφωρο η 68χρονη και ο γιος της – Επιμένει ότι έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της για να παίρνει την σύνταξη

Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς κατηγορούνται ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθωνα.

Η κατηγορούμενη φέρεται να αποδέχεται ότι έθαψε τη σορό της υπερήλικης γυναίκας στο σπίτι τους στον Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξή της, ενώ ο γιος της αρνείται ότι συμμετείχε στην πράξη.

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Εντωμεταξύ εκκρεμεί η εξέταση των οστών του θύματος από ειδικό ανθρωπολόγο, ώστε να προσδιοριστεί η ηλικία του και κατ’ επέκταση ο χρόνος θανάτου, ώστε να αποδοθεί και η κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημμέλημα.

Έως τότε κρατούνται.