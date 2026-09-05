Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας: Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά στην Κύμη. Οι φλόγες αποτεφρώνουν δασική και θαμνώδη έκταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά έχει εκδηλωθεί κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του Μισόκαμπου στην Κύμη.

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Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

Αναμένονταν ενισχύσεις από το Αλιβέρι και τη Χαλκίδα.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα, το μέτωπο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.