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Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας: Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα, το μέτωπο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας
Οι φλόγες κατακαίνε δασική έκταση στην Κύμη Ευβοίας
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Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά στην Κύμη. Οι φλόγες αποτεφρώνουν δασική και θαμνώδη έκταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά έχει εκδηλωθεί κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του Μισόκαμπου στην Κύμη.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

Αναμένονταν ενισχύσεις από το Αλιβέρι και τη Χαλκίδα.

Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας

Λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα, το μέτωπο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

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