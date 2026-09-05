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Τανάγρα: Τα βίντεο της συντριβής του μοιραίου Phantom στο Athens Flying Week

Μετά από περίπου 2 λεπτά πτήσης το αεροσκάφος καρφώθηκε στο έδαφος με φλόγες και πυκνούς καπνούς να γεμίζουν τον ουρανό
ταναγρα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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Η σοκαριστική στιγμή της σφοδρής συντριβής του Phantom καταγράφηκε σε βίντεο από τους παρευρισκόμενους, στο Athens Flying Week στην Τανάγρα, οι οποίοι παρακολουθήσαν σαστισμένοι το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο χειριστές εντοπιστηκαν νεκροί λίγο αργότερα. Βρισκόντουσαν μέσα στο μοιραίο Phantom για τη προγραμματισμένη επίδειξη όταν αυτό καρφώθηκε στο έδαφος στην Τανάγρα μπροστά στους εκατοντάδες ανθρώπους που επισκέφτηκαν το Athens Flying Week.

Στα βίντεο παρακολουθούμε τη στιγμή που το αεροσκάφος χάνει ύψος, προσκρούει στο έδαφος και τυλίγεται στις φλόγες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο ουρανός έχει γεμίσει από πυκνούς μαύρους καπνούς.

Η πορεία του αεροσκάφους ξεκίνησε από τον αεροδιάδρομο της Τανάγρας και απογειώθηκε ομαλά ξεκινώντας την προγραμματισμένη του πορεία.

Για περίπου 2 λεπτά όλα βαίνουν καλώς και το αεροσκάφος κάνει την πρώτη του στροφή δεξιά για να ξεκινήσει την επίδειξη. Όταν αυτό επιχείρησε όμως τη δεύτερη δεξιά στροφή, κάτι πήγε λάθος. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Το Phantom ήταν σχεδιασμένο να πετάξει στα 300 πόδια με 500χλμ την ώρα αλλά μετά από δύο λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα από την απογείωση του προσκρούει στο έδαφος. Εκρήξεις, φωτιές και πυκνοί καπνοί είναι η επόμενη εικόνα που αντίκρισαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στην Athens Flying Week που παρακολούθησαν την συντριβή σαστισμένοι.

Στην Τανάγρα έχουν προκληθεί φωτιές εξαιτίας την πρόσκρουσης με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιηθεί για να περιορίσει τα μέτωπα τα οποία έχουν πάρει μεγάλη έκταση.

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