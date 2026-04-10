Φωτιά σε αμαξοστάσιο στον Πειραιά: Καταστράφηκε ολοσχερώς απορριμματοφόρο – Ζημιές σε άλλα 2 οχήματα

Μεγάλη φωτιά σε απορριμματοφόρο που ήταν παρκαρισμένο σε αμαξοστάσιο του Πειραιά, ξέσπασε τα μεσάνυχτα (10.04.2026) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το βράδυ, στο εσωτερικό απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα και στα διπλανά οχήματα που ήταν σταθμευμένα εντός του αμαξοστασίου του Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το απορριμματοφόρο ενώ προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στα διπλανά οχήματα.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται.

