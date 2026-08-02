Ελλάδα

Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Έφτασαν τα 70 χλμ. την ώρα οι ριπές – Από το απόγευμα εξασθενούν οι θυελλώδεις άνεμοι

Από το πρωί της Δευτέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής φωτιάς
Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Έφτασαν τα 70 χλμ. την ώρα οι ριπές – Από το απόγευμα εξασθενούν οι θυελλώδεις άνεμοι
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Έως το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) θα μαίνονται θυελλώδεις οι άνεμοι σε Αττική και Βοιωτία, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που παλεύουν να σβήσουν τις φωτιές.

Οι άνεμοι που πνέουν σε Αττική και Βοιωτία αγγίζουν τα 6 μποφόρ ενώ οι ριπές φτάνουν τα 60 με 70 χλμ. την ώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι άνεμοι θα ξεκινήσουν να εξασθενούν από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ της Κυριακής, δίνοντας μία ευκαιρία στους πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές που καίνε για 3η ημέρα.

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Ενισχυμένες οι ριπές του ανέμου στις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής

Ωστόσο, από το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής φωτιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα.

Ταυτόχρονα, η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται.

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Βελτιωμένη η εικόνα των ανέμων στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς, σε όλη την Ελλάδα.

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Οι ριπές ανέμου στις 00:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας

Δείτε εδώ σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Αναλυτικά το άρθρο του meteo.gr

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31.07 στη Νότια Βοιωτία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Αττική εξελίσσεται για τρίτη ημέρα υπό δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων, οι οποίοι ωστόσο έχουν μερικώς εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 02.08 οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ), όπως διακρίνεται και στην ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται. 

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