Ελλάδα

Καιρός: Με 40άρια κορυφώνεται το κύμα ζέστης – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και μέχρι πότε θα κρατήσουν τα μελτέμια

Ζέστη
ΦΩΤΟ ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Με ζέστη και αέρα φεύγουν για τις διακοπές τους οι ταξιδιώτες του Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο (8 και 9/8/26) αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστης με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς ενώ παραμένει το μελτέμι στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον καιρό

Μάλιστα, το μελτέμι αναμένεται να παραμείνει ισχυρό μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο, στα 6 με 7 μποφόρ. Ταυτόχρονα, επιστρέφει η αστάθεια του καιρού με βροχές και μπόρες απογευματινές ώρες.

Οι περιοχές που αναμένεται να φτάσει το Σαββατοκύριακο 39 και 40 βαθμούς η θερμοκρασία είναι η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να είναι πιο υποφερτή η ζέστη λόγω του μελτεμιού.

Ταυτόχρονα οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, για το Σάββατο (8/8/26) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις περιοχές της Περιφέρεια Κρήτης και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας).

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Δείτε live την εξέλιξη των ανέμων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για το Σάββατο (8/8/26)

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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