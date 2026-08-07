Πόρτο Γερμενό: Σκύλος σοβαρά τραυματισμένος από τη φωτιά επέστρεψε στο σπίτι που τον φρόντιζαν

Συγκίνηση στο Πόρτο Γερμενό! Σκύλος με εγκαύματα στις πατούσες από τη φωτιά βρήκε τη δύναμη να γυρίσει μέχρι το σπίτι όπου μέχρι πριν το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας αισθανόταν ασφαλής.
Ο σοβαρά τραυματισμένος σκύλος επέστρεψε την Παρασκευή (07.08.2026) στο σπίτι που τον φρόντιζαν πριν την καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.
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Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook η φιλοζωική ομάδα «Dog’s Voice», το τραυματισμένο από τις φλόγες ζώο βρίσκεται σε κτηνιατρείο και το Σάββατο (08.08.2026) θα μεταφερθεί σε κλινική για εντατική νοσηλεία.
Οι εικόνες της κατάστασης του συμπαθούς τετράποδου, οι οποίες συνοδεύουν την ανάρτηση, συγκλονίζουν:
«Η επόμενη μέρα. Εκεί που η επικαιρότητα έχει αλλάξει, οι σταθμοί μπορεί να έχουν κλείσει, όλα επιστρέφουν σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Εκεί εμφανίζονται τα ζώα που αγνοούνται, αν ζουν, και οι ιστορίες τους.
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Ο σκύλος αυτός επέστρεψε στο σπίτι που τον φρόντιζαν στο Πόρτο Γερμενό σήμερα. Εξαντλημένος, με εγκαύματα στις πατούσες, σε σοβαρή κατάσταση. Βρήκε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το μέρος που μέχρι πριν αισθανόταν ασφαλής.
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Βρίσκεται σε κτηνιατρείο και αύριο θα μεταφερθεί σε κλινική από την ομάδα μας για εντατική νοσηλεία.
Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και μας επιτρέπετε να βοηθάμε, να προσφέρουμε σε αυτά τα ζώα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή γιατί πίσω μας είστε όλοι εσείς.
Θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτό το υπέροχο πλάσμα που ευχόμαστε όλοι να αναρρώσει σύντομα».