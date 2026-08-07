Πόρτο Γερμενό: Σκύλος σοβαρά τραυματισμένος από τη φωτιά επέστρεψε στο σπίτι που τον φρόντιζαν

Συγκίνηση στο Πόρτο Γερμενό! Σκύλος με εγκαύματα στις πατούσες από τη φωτιά βρήκε τη δύναμη να γυρίσει μέχρι το σπίτι όπου μέχρι πριν το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας αισθανόταν ασφαλής.

Ο σοβαρά τραυματισμένος σκύλος επέστρεψε την Παρασκευή (07.08.2026) στο σπίτι που τον φρόντιζαν πριν την καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

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Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook η φιλοζωική ομάδα «Dog’s Voice», το τραυματισμένο από τις φλόγες ζώο βρίσκεται σε κτηνιατρείο και το Σάββατο (08.08.2026) θα μεταφερθεί σε κλινική για εντατική νοσηλεία.

Οι εικόνες της κατάστασης του συμπαθούς τετράποδου, οι οποίες συνοδεύουν την ανάρτηση, συγκλονίζουν: