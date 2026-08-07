Ελλάδα

Φωτιά σε κατάστημα στον Άλιμο – Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Η περιοχή γέμισε με καπνούς με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική στο σημείο - Τέθηκε υπό έλεγχο τα μεσάνυχτα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (7/8/26), στις 21.25 στο υπόγειο καταστήματος με ναυτιλιακά είδη, στον Άλιμο.

Καθώς πάνω από το κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας υπάρχουν διαμερίσματα, αποφασίστηκε να εκκενωθεί όλη η πολυκατοικία στον Άλιμο για να μην κινδυνεύσει κανείς από τη φωτιά.

Η περιοχή γέμισε γρήγορα με καπνούς με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική στο σημείο.

15 πυροσβέστες έσπευσαν εκεί με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο και μέχρι τα μεσάνυχτα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός «hot – dry – windy» τις επόμενες 48 ώρες: Αυξημένος ο κίνδυνος φωτιάς
Το επόμενο 48ωρο, επομένως, απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς
Φωτιά
Συνελήφθη 49χρονος στο Παλαιό Φάληρο για την εγκληματική οργάνωση του «Έντικ» - Κατηγορείται για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών
Εντοπίστηκε στα σύνορα με την Καλλιθέα - Οι αρχές είχαν πληροφορίες στα «χέρια» τους πως επέστρεψε στην Ελλάδα αφότου είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo