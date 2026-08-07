Φωτιά σε κατάστημα στον Άλιμο – Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (7/8/26), στις 21.25 στο υπόγειο καταστήματος με ναυτιλιακά είδη, στον Άλιμο.

Καθώς πάνω από το κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας υπάρχουν διαμερίσματα, αποφασίστηκε να εκκενωθεί όλη η πολυκατοικία στον Άλιμο για να μην κινδυνεύσει κανείς από τη φωτιά.

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Η περιοχή γέμισε γρήγορα με καπνούς με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική στο σημείο.

15 πυροσβέστες έσπευσαν εκεί με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο και μέχρι τα μεσάνυχτα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.