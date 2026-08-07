Φωτιά στη Σητεία στην περιοχή Αχλαδιά κοντά σε ανεμογεννήτριες – Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στη Σητεία Κρήτης στις 8 μ.μ. της Παρασκευής (07.08.2026). Οι φλόγες έκαψαν αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά σε κοντινή απόσταση από ανεμογεννήτριες.

Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στη μάχη με τη φωτιά στην Αχλαδιά Σητείας ρίχτηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σητείας.