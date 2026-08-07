Ελλάδα

Φωτιά στη Σητεία στην περιοχή Αχλαδιά κοντά σε ανεμογεννήτριες – Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα
Φωτιά στη Σητεία Κρήτης
Φλόγες καίνε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σητείας Κρήτης / πηγή φωτογραφίας Facebook
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Φωτιά ξέσπασε στη Σητεία Κρήτης στις 8 μ.μ. της Παρασκευής (07.08.2026). Οι φλόγες έκαψαν αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά σε κοντινή απόσταση από ανεμογεννήτριες.

Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στη μάχη με τη φωτιά στην Αχλαδιά Σητείας ρίχτηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σητείας.

Φωτιά στη Σητεία
Φλόγες καίνε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σητείας Κρήτης / πηγή φωτογραφίας sitia-news.blogspot.com

Η περιοχή την Παρασκευή ήταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

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