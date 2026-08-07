Ελλάδα

Η Τουρκία σε νέο «κρεσέντο» προκλήσεων στο Αιγαίο με 18 παραβάσεις και παραβιάσεις

Μαχητικό F-16 /
Μαχητικό F-16 / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
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Προκλήσεων συνέχεια στο Αιγαίο από την Τουρκία με 8 παραβάσεις και 10 παραβιάσεις.

Δεν έχουν τέλος οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, με την Τουρκία να διατηρεί υψηλά επίπεδα εντάσεων.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (07.08.2026) το ΓΕΕΘΑ, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235 και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνέχισαν το κρεσέντο προκλητικότητας στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, το CN-235 προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών και τα τρία UAV σε τέσσερις παραβάσεις και 10 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

πηγή: OnAlert.gr

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