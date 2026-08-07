Ryanair: «Ένα κομμάτι του προσώπου του ήταν σαν πλαστελίνη», συγκλονίζει η επιβάτιδα που έσωσε τον Σέρβο όταν έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου

Τις στιγμές αγωνίας στην πτήση της Ryanair, όταν έσπασε παράθυρο της καμπίνας του αεροσκάφους λίγα λεπτά μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να κινδυνεύσει η ζωή ενός 61χρονου Σέρβου, περιέγραψε η επιβάτης που τον συγκράτησε, σώζοντάς του τη ζωή.

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς, οποίος βρέθηκε με το μισό του σώμα εκτός του αεροσκάφους στην πτήση της Ryanair, πάνω από τη Θεσσαλονίκη και αν δεν επενέβαινε η 33χρονη επιβάτιδα Ελένη Κεράνου, θα είχε βρει τραγικό θάνατο.

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Ήταν Παρασκευή, 10 Ιουλίου όταν στην πτήση FR1879 της Ryanair ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και το παράθυρο έσπασε.

Η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο 61χρονος να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βρίσκονται εκτός της ατράκτου σε ύψος περίπου 7.000 μέτρων.

Η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και τελικά να τον τραβήξουν πίσω στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

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Περιγράφοντας την Παρασκευή (07.08.2026) στον Alpha όσα έζησε, η κ. Κεράνου ανέφερε:

«Ξαφνικά ακούω έναν πάρα πολύ δυνατό κρότο. Με χτυπάει ένα κύμα αέρος. Γυρνάω το κεφάλι μου προς τα δεξιά και είδα τον άνθρωπο με το δεξί πάνω μέρος του σώματος έξω από το παράθυρο, είχε μείνει μέσα η αριστερή μεριά. Ένα κομμάτι του προσώπου του από την αριστερή μεριά είχε ζαρωθεί, ήταν σαν πλαστελίνη γιατί κόλλησε στο παράθυρο».

Η ίδια περιέγραψε πως μέσα στην καμπίνα επικράτησε πανικός, με τους επιβάτες να φοβούνται για τη ζωή τους. «Όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το αεροπλάνο. Προσεύχονταν, κλαίγανε, ήταν έντρομοι», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πίεση από έξω ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Έβαλα όλη μου τη δύναμη και όλο μου το βάρος που θα μπορούσα να τον τραβήξω μέσα. Δεν τα κατάφερα. Για αυτό αστραπιαία φώναξα ”βοήθεια”. Δεν τον άφηνα γιατί έλεγα θα φύγει. Με βοήθεια, όλοι μαζί, καταφέραμε και τον βάλαμε μέσα στο αεροπλάνο», σημείωσε για τη βοήθεια που παρείχε η ίδια και άλλοι επιβάτες στον Λιούμπισα Κάροβιτς.

Όπως είπε, το μόνο που την απασχολούσε μετά την προσπάθεια ήταν αν ο 61χρονος είχε επιζήσει. Ρωτούσε συνεχώς «αν ήταν ζωντανός», καθώς, όπως εξήγησε, «αυτή ήταν η έννοιά μου, αν όντως κατάφερα να βοηθήσω».

Σύμφωνα με τον Alpha, η κ. Κεράνου υπέστη κακώσεις στο χέρι, προβλήματα στην ακοή και την αναπνοή, ενώ φέρει και ψυχικό τραύμα από το τρομακτικό περιστατικό. «Ήταν εφιαλτικό… Ήταν τραγωδία… Ελπίζω κανείς να μην το ζήσει», σημείωσε η ίδια.