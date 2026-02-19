Ελλάδα

Φωτιά σε αυτοκίνητα στον ΗΣΑΠ Κηφισιάς: Βίντεο από τη στιγμή που τα οχήματα τυλίχθηκαν στς φλόγες

Στο συμβάν έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες
Φωτιά σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Τετάρτης 18.02.2026 στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Αχαρνών, στην Κηφισιά.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος του σταθμό του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά με τον κόσμο που βρισκόταν γύρω να είναι πανικόβλητος καθώς εξαπλωνόταν.

Το αυτοκίνητο που ξεκίνησε η φωτιά βρισκόταν παρκαρισμένο, ενώ από την φωτιά τυλίχθηκε στις φλόγες και διπλανό αυτοκίνητο. Στο συμβάν έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες αλλά και εθελοντές.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, το παρκαρισμένο αυτοκίνητο ξαφνικά τυλίχθηκε στις φλόγες και καιγόταν ολοσχερώς ενώ και το μπροστινό καταστράφηκε από την πυρκαγιά, φαίνονται αστυνομικοί να κλείνουν τον δρόμο και αούγονται οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων να πλησιάζουν στο σημείο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, ενώ ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ελλάδα
