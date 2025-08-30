Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά
Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά

Η φωτιά φαίνεται να έχει δύο ενεργά μέτωπα
Η φωτιά στα Γρεβενά
Η φωτιά στα Γρεβενά / φωτό από greveniotis.gr

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο, Σάββατο (30/8/2025) στα Γρεβενά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη με δύο ενεργά μέτωπα και καίει δασική έκταση.

Η πρώτη εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Τελευταία ενημέρωση συμπληρώνει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

