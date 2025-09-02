Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι

Φωτιά ξέσπασε το αργά το μεσημέρι της Τρίτης (02.09.2025) σε διαμέρισμα στην Πειραιά, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που μαίνεται σε ισόγειο διαμερίσματος στον Πειραιά, απεγκλώβισαν ένα άτομο απο το ισόγειο και ακόμη δύο από τον δεύτερο όροφο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στον #Πειραιάς.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2025
Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Επί τόπου, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.