Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι

Φωτιά ξέσπασε το αργά το μεσημέρι της Τρίτης (02.09.2025) σε διαμέρισμα στην Πειραιά, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που μαίνεται σε ισόγειο διαμερίσματος στον Πειραιά, απεγκλώβισαν ένα άτομο απο το ισόγειο και ακόμη δύο από τον δεύτερο όροφο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Επί τόπου, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.