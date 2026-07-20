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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους
Φωτιά στον Πειραιά
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου σε διαμέρισμα στον Πειραιά με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Συγκεκριμένα στην φωτιά στο διαμέρισμα στον Πειραιά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιγά,  επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. 

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