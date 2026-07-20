Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου σε διαμέρισμα στον Πειραιά με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Συγκεκριμένα στην φωτιά στο διαμέρισμα στον Πειραιά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιγά, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Πειραιά. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.