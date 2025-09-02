Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Οι καπνοί έχουν πνίξει την πόλη

Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στο Περιστέρι στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου με τους καπνούς να έχουν πνίξει την περιοχή.

Στη φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ΟΤΑ καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έπεσαν πολλές δυνάμεις, ευτυχώς δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Περιστερίου, Παναγιώτης Λύκος.

Η Τροχαία έχει κλείσει την κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της 25ης Μαρτίου έως την Άνθιμου Γαζή.