Ελλάδα

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Οι καπνοί έχουν πνίξει την πόλη

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Ανανεώθηκε πριν 21 λεπτά
Φωτιά στο Περιστέρι
Φωτιά στο Περιστέρι / Facebook / Πυρκαγιά ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στο Περιστέρι στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου με τους καπνούς να έχουν πνίξει την περιοχή.

Στη φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ΟΤΑ καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο. 

Φωτιά στο Περιστέρι

Φωτιά στο Περιστέρι
Φωτιά στο Περιστέρι / Facebook / Πυρκαγιά ενημέρωση

 

«Έπεσαν πολλές δυνάμεις, ευτυχώς δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Περιστερίου, Παναγιώτης Λύκος.

Η Τροχαία έχει κλείσει την κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της 25ης Μαρτίου έως την Άνθιμου Γαζή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo