Πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο: Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής σήμερα (11/9/2026) το μεσημέρι γύρω στις 13:00, στο διάζωμα στην οδό Ιπποδρόμου και πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μαρκόπουλο κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.