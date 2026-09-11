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Πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο: Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στο διάζωμα στην οδό Ιπποδρόμου
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής σήμερα (11/9/2026) το μεσημέρι γύρω στις 13:00, στο διάζωμα στην οδό Ιπποδρόμου και πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μαρκόπουλο κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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