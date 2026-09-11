Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με το λεωφορείο που έπεσε στη στάση – Η τραυματισμένη γυναίκα και οι πρώτες στιγμές πανικού

Τις πρώτες στιγμές του πανικού μετά τη σύγκρουση δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου ένα από αυτά έπεσε στη στάση και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες καταγράφει βίντεο.

Τα πλάνα που έχουν τραβηχτεί μέσα από το ένα από τα δύο λεωφορεία είναι σοκαριστικά. Μια γυναίκα είναι τραυματισμένη στη στάση, ενώ κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες πρόκειται για έναν δρόμο στον οποίο έχουν γίνει πολλά ατυχήματα.

Ο οδηγός του λεωφορείου των ΚΤΕΛ περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026), αλλά και του πανικού που ακολούθησε.

«Είχα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες όταν άκουσα ένα δυνατό θόρυβο. Γύρισα και είδα το σκέπαστρο της στάσης κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Επικρατούσε πανικός. Νομίζω ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και για να με αποφύγει έστριψε και έπεσε πάνω στη στάση», αναφέρει.

Από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι τρεις έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ η 21χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά, συνεχίζει να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να είναι πολύ καλύτερη.