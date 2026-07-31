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Φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο

Με εντολή της Πυροσβεστικής, στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς
Φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο
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Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης που βιώνει η χώρα τις τελευταίες ώρες, καθώς νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στην Κάρυστο, στην Εύβοια.

Ακόμα ένα πύρινο μέτωπο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις το απόγευμα της Παρασκευής (31.07.2026), αυτή τη φορά στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η φωτιά καίει στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των υδροφόρων του Δήμου Καρύστου.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Καρύστου, εθελοντές ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από Αλιβέρι, Κύμη και Χαλκίδα.

Tο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, διευκολύνοντας τον συντονισμό των επίγειων δυνάμεων.

fotia euvoia

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μία ημέρα κατά την οποία η περιοχή της Καρύστου βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων.

Την ίδια ώρα, με εντολή της Πυροσβεστικής, στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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