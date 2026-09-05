Φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας: Οι φλόγες απείλησαν σπίτια, σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη

Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία στην Ηλεία για τη φωτιά που ξέσπασε στα Διάσελλα του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026). Οι φλόγες πλησίασαν σπίτια του χωριού, ενώ στα κινητά των κατοίκων ήχησε 112.

Η φωτιά προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του iliaenimerosi.gr βρέθηκε κοντά σε σπίτια της κοινότητας.

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Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του μέσα στο χωριό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και -άμεσα- κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη.

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Σημειώνεται ότι μετά τις 16:15 εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να περιμένουν τις οδηγίες των Αρχών.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας. Επιχειρούν45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 6 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Στις 7:30 το απόγευμα, η εικόνα της φωτιάς ήταν καλύτερη.

Υπενθυμίζεται πως ο νομός Ηλείας το Σάββατο ήταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.