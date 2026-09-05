Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας: Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό – Αφέθηκε ελεύθερος

Συνελήφθη ένας άνδρας 55 ετών για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κύμη Ευβοίας το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στις 7 μ.μ. του Σαββάτου ο 55χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για τη φωτιά στην Κύμη, στην περιοχή Μισόκαμπομπος.

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Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Σε βάρος του άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.