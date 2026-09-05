Ελλάδα

Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας: Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό – Αφέθηκε ελεύθερος

Σε βάρος του άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ
Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας
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Συνελήφθη ένας άνδρας 55 ετών για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κύμη Ευβοίας το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στις 7 μ.μ. του Σαββάτου ο 55χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για τη φωτιά στην Κύμη, στην περιοχή Μισόκαμπομπος.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Φωτιά στην Κύμη Ευβοίας

Σε βάρος του άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.

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