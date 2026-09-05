Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα – Πάνω από 200.000 ευρώ η λεία των δραστών

Στο… πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026) η περιοχή της Στούπας στη Μεσσηνία. Άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ που βρισκόταν στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης.

Το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 π.μ. του Σαββάτου στη Στούπα Μεσσηνίας με την ανατίναξη του ΑΤΜ σήμανε συναγερμό στην αστυνομία.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, έχοντας αφαιρέσει ποσό που εκτιμάται περίπου σε 200.000 ευρώ, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει η τροφοδοσία του ΑΤΜ.

Όπως αναφέρει το best-tv.gr, από τη σφοδρότητα της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αναζητώντας και βιντεοληπτικο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη εξιχνίαση της υπόθεσης.

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Άγνωστος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο αριθμός των δραστών.