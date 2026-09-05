Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής – Ξεκίνησε από αυτοκίνητο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή - Στη μάχη με τις φλόγες δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στον Νέο Κουβαρά Αττικής και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά στον Νέο Κουβαρά έγινε αντιληπτή περίπου στις 17:15. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε από ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Μιχαήλ Γκίνη και στη συνέχεια οι φλόγες πέρασαν στη γύρω δασική έκταση, που χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός.

Παράλληλα, το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Ανατολικής Αττικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών της πυρκαγιάς.

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