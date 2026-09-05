Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου από όπου ξεκίνησε η φωτιά στον Νέο Κουβαρά

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 05.09.2026 στον Νέο Κουβαρά Αττικής, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου από το οποίο ξεκίνησαν οι φλόγες βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στον Κουβαρά.

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Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα στο ΙΧ η σορός που σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε άνδρα, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του να διερευνώνται.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής #πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττική η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:15, επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το ΙΧ αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση.