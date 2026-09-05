Ελλάδα

Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου από όπου ξεκίνησε η φωτιά στον Νέο Κουβαρά

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του ατόμου μέσα στο αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας στον Κουβαρά
Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε η σορός στον Κουβαρά
Κλαούντιο Σούμπασι
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Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 05.09.2026 στον Νέο Κουβαρά Αττικής, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου από το οποίο ξεκίνησαν οι φλόγες βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στον Κουβαρά.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα στο ΙΧ η σορός που σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε άνδρα, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του να διερευνώνται.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:15, επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το ΙΧ αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση.

Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας στον Κουβαρά
Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε η σορός στον Κουβαρά

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη, καθώς υπήρχε κίνδυνος οι φλόγες να εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο. Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε και ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρισκόταν σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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