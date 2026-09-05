Τανάγρα: Η ανακοίνωση της Πολεμικής αεροπορίας για τους δύο νεκρούς πιλότους από τη συντριβή του Phantom

Οι χειρότεροι φόβοι για τη μοιραία συντριβή του αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα επιβεβαιώθηκαν, με όλη την Ελλάδα να παρακολουθεί παγωμένη την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης στην Athens Flying Week στην Τανάγρα, το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη, με τους δύο πιλότους να εντοπίζονται νεκροί.

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Η Πολεμική αεροπορία, αργά το απόγευμα του Σαββάτου 05..09.2026, επιβεβαίωσε την τραγωδία με ανακοίνωσή της που αναφέρει:

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

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Κήρυξη τριήμερου πένθους στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών του σόου, το αεροσκάφος συνετρίβη και σύμφωνα με πληροφορίες, έσπασε σε δύο μεγάλα κομμάτια, με το ένα να προκαλεί δασική πυρκαγιά στο σημείο που έπεσε και το υπόλοιπο να πέφτει σε ένα εργοστάσιο στην περιοχή, που εξελίχθηκε πυρκαγιά.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη μοιραία πτήση του Phantom που εξελίχθηκε σε τραγωδία, κόβουν την ανάσα.

WATCH: The moment a Greek Air Force F-4 Phantom crashes during an aerial display at Tanagra Air Base. pic.twitter.com/Sa8n5kelYr — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Βαρύ πένθος στον Πύργο και την Πάτρα μετά την τραγική είδηση του θανάτου των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας ηλικίας 42 και 47 ετών, οι οποίοι ήταν οι χειριστές του F-4 Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week.

Οι σοροί των δύο χειριστών εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους είχαν μεγάλη εμπειρία και πάνω από 1500 ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, με τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους να ερευνώνται.