Ελλάδα

Πέλλα: Τραυματισμός 17χρονης σε δασική περιοχή στο Λουτράκι – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο και να την παραλάβει ασθενοφόρο
Διάσωση
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πέλλα για τον τραυματισμό μιας 17χρονης αλλοδαπής σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι, με την πυροσβεστική να χρειάζεται να παρέμβει για τη μεταφορά της.

Η ανήλικη είχε τραυματιστεί στο πόδι και δεν μπορούσε να μετακινηθεί με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή της από τη δασική περιοχή στην Πέλλα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30. Έπειτα από κλήση στο 112 έγινε άμεσα ο γεωεντοπισμός της 17χρονης και κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν και, χρησιμοποιώντας φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια το μεσημέρι του Σαββάτου.

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