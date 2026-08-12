Φωτιά στα Σήμαντρα Χαλκιδικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Τετάρτη (12.08.2026), περίπου στις 15:00.

Για τη φωτιά στη Χαλκιδική επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πολύγυρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του μετώπου και να καθοδηγούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που διατηρεί τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.