Φωτιά στα Σοφιανά Κορινθίας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη
Φωτιά στα Σοφιανά Κορινθίας / korinthostv.gr

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (07.03.2026) σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική. Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στα Σοφιανά Κορινθίας έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε μεγαλύτερη δασική έκταση.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

