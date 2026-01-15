Φωτιά στη Δάφνη: Κοντά στο σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης, προβλήματα στην κυκλοφορία

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 στη Δάφνη, κοντά στον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης.
Η φωτιά ξέσπασε σε άλσος δίπλα από τον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης στη Δάφνη και γρήγορα πήρε έκταση.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική και επιχειρεί με τρία οχήματα και 9 πυροσβέστες.
Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ξύλινη καλύβα που βρίσκεται στο άλσος.
Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών καπνών.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα.
Παράλληλα η αστυνομία ανακοίνωσε εκτροπές κυκλοφορίας στα σημεία:
1.Κασομούλη και Κάρπου
και 2.Λεωφόρος Βουλιαγμένης και Μεσολογγίου.