Σκόπελος: Λεηλατούσαν τον ελληνικό βυθό με σκάφος αναψυχής – Κατασχέθηκαν κοράλλια αξίας 800.000 ευρώ

Τον βανδαλισμό του ελληνικού βυθού από το πλήρωμα σκάφους αναψυχής στη Σκόπελο, έφερε στο φως η έρευνα της ειδικής υπηρεσίας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τεράστια ποσότητα κοραλλιών να ετοιμάζονται να «περάσουν» στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στα ανοιχτά της Σκοπέλου. Ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο είχαν νοικιάσει Ιταλοί, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη συλλογή κοραλλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταδύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλλιών, καθώς και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και μεταφορά τους.

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Η υπόθεση δεν αποκαλύφθηκε ύστερα από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα. Τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ εντόπισαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις Αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων, ώστε να περνούν απαρατήρητα.

Από τις διασταυρώσεις στοιχείων, όπως οι κινήσεις των σκαφών, τα δρομολόγια, οι πληρωμές και άλλα ψηφιακά δεδομένα, οι ελεγκτές κατάφεραν να συνδέσουν το συγκεκριμένο σκάφος με τις ύποπτες αποστολές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δύτες, οι οποίοι καταδύονταν σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 για να συλλέγουν τα κοράλλια.

Σε συνεργασία με το Λιμενικό, η ΔΕΟΣ πραγματοποίησε στοχευμένο έλεγχο και εντόπισε τόσο τα κοράλλια όσο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη εξόρυξή τους. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει επαφές με τις ιταλικές αρχές, ώστε να εντοπιστούν οι παραλήπτες και τυχόν συνεργοί του κυκλώματος.

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Το λεγόμενο «κόκκινο κοράλλι» θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων. Η νότια Ιταλία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας κοραλλιών στη Μεσόγειο, ενώ μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από παράνομες συλλογές.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η συλλογή, η μεταφορά και η πώληση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών χωρίς άδεια απαγορεύονται αυστηρά από τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων συνεργατών της σπείρας στη χώρα μας ενώ, σε συνεργασία με τις ιταλικές Αρχές, αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου, χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες.