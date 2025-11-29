Φωτιά στη Λαμία: Απεγκλώβισαν ηλικιωμένη μέσα από το σπίτι της

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (29.11.2025) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Λαμία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία σε κάθετη πάροδο της οδού Παπαποστόλου στο ύψος της «Euronics» στην πόλη της Λαμίας, με την αστυνομία και την πυροσβεστική να ενημερώνονται και να κινητοποιούνται άμεσα.

Μέσα στην μονοκατοικία, είχε εγκλωβιστεί μια 84χρονη γυναίκα η οποία φώναζε για βοήθεια. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας ΔΙΑΣ και πλήρωμα περιπολικού, που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, μπήκαν εντός του σπιτιού και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα είχαν βγάλει την ηλικιωμένη στην αυλή της.

Λίγο μετά έφτασαν και δύο οχήματα της πυροσβεστικής, οι οποίο προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που φέρεται να ξεκίνησε από τον απορροφητήρα κι είχε επεκταθεί στην κουζίνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης πολύ γρήγορα στο σημείο, πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στην 84χρονη, η οποία έδειχνε καλά στην υγεία της.

Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας ενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.