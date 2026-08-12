Κίμωλος: «Το μπάνιο είναι εκτός κτιρίου» περιγράφει ο δήμαρχος που είχε κάνει την ηλεκτρολογική πιστοποίηση στο σπίτι της τραγωδίας με τον 17χρονο

Την ώρα που η Κίμωλος πενθεί για τον θάνατο του 17χρονου, κρίσιμα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τον θάνατο του 17χρονου σε ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο. «Με το που έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου, τελείωσε» περιέγραψε χαρακτηριστικά συγγενής της οικογένειας…

Το σπίτι στην Κίμωλο όπου έφτασε πριν από 3 ημέρες ο 17χρονος για τις διακοπές του με την μητέρα και την αδερφή του, τώρα έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ειδικότερα ο θερμοσίφωνας.

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«Είναι μια παλιά κατοικία του ‘70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε, είναι εξωτερικό. Είναι εκτός κτιρίου» περιέγραψε μιλώντας στον Alpha, ο δήμαρχος του νησιού που σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκδώσει ο ίδιος το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, καθώς είναι ηλεκτρολόγος.

Σε σχετική ερώτηση, για τον αν μετάνιωσε για το πιστοποιητικό, ο ίδιος σχολίασε: «Ε φυσικά. Αν το ήξερα, θα το είχα δώσει; Είναι ένα σοκ για μένα και για το νησί μου».

Η έρευνα για την ηλεκτροπληξία που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο στην Κίμωλο στρέφεται, μεταξύ άλλων, σε πληροφορίες για παλαιότερο πρόβλημα στον θερμοσίφωνα, αλλά και στην καταγγελία της μητέρας του ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του σπιτιού δεν διέθετε ρελέ ασφαλείας. Παράλληλα, εξετάζεται πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου, το οποίο φέρεται να είχε εκδοθεί το 2024.

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Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (09.08.2026), όταν ο νεαρός πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους. Ο 17χρονος ζούσε μόνιμα με την οικογένειά του στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στο νησί, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις θερινές διακοπές.

Στο μικροσκόπιο θερμοσίφωνας και ηλεκτρικός πίνακας

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε καταγραφεί πρόβλημα στον θερμοσίφωνα του συγκεκριμένου σπιτιού, στοιχείο που αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η μητέρα του 17χρονου, στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, δηλαδή ο μηχανισμός ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν εντοπιστεί διαρροή.

Η Αστυνομία έχει ήδη ορίσει πραγματογνώμονα, ενώ αναμένει να προσκομιστούν έγγραφα και πιστοποιητικά που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Αναμένονται τα ευρήματα της νεκροτομής

Την ίδια ώρα, η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσουν σαφέστερες απαντήσεις για την αιτία θανάτου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αστυνομική και τεχνική έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.