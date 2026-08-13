Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Άνεμοι 8 μποφόρ στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στη χώρα – Καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ
Πολύ ισχυροί άνεμοι
Πολύ ισχυροί άνεμοι / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Αλλάζει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου. Κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ, η μικρή πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές και οι καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το βράδυ νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας όπου τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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