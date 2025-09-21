Φωτιά στη Μαγνησία στην περιοχή Άγιος Ονούφριος – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στη Μαγνησία στη θέση Άγιος Ονούφριος λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025). Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος της περιοχής.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου στη Μαγνησία σε δασική έκταση συμμετείχαν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Χάρη στις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο, τα πυροσβεστικά μέσα παραμένουν στην περιοχή, ενώ τα εναέρια αποσύρθηκαν με τη δύση του ηλίου.