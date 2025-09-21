Ελλάδα

Φωτιά στη Μαγνησία στην περιοχή Άγιος Ονούφριος – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Ελικόπτερο ρίχνει νερό στη φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας
Ελικόπτερο ρίχνει νερό στο πύρινο μέτωπο στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας / πηγή gegonotanews.gr

Φωτιά ξέσπασε στη Μαγνησία στη θέση Άγιος Ονούφριος λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025). Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος της περιοχής.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου στη Μαγνησία σε δασική έκταση συμμετείχαν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα.

 

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

 

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Χάρη στις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο, τα πυροσβεστικά μέσα παραμένουν στην περιοχή, ενώ τα εναέρια αποσύρθηκαν με τη δύση του ηλίου.

