Φωτιά στη Μαγνησία στην περιοχή Άγιος Ονούφριος – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε στη Μαγνησία στη θέση Άγιος Ονούφριος λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025).

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου στη Μαγνησία σε δασική έκταση συμμετέχουν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.