Ελλάδα

Φωτιά στη Μαγνησία στην περιοχή Άγιος Ονούφριος – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη

Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα
Ελικόπτερο ρίχνει νερό στη φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας
Ελικόπτερο ρίχνει νερό στο πύρινο μέτωπο στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας / πηγή gegonotanews.gr

Φωτιά ξέσπασε στη Μαγνησία στη θέση Άγιος Ονούφριος λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025).

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου στη Μαγνησία σε δασική έκταση συμμετέχουν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα.

 

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

 

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ελλάδα
