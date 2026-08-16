Ελλάδα

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Διπλό πύρινο μέτωπο, κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Μπαράζ μηνυμάτων 112 και εκκένωση διά θαλάσσης από Σελήνια και Κακή Βίγλα

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση – Επιχειρούν 146 πυροσβέστες, τέσσερα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Το διπλό πύρινο μέτωπο στην Σαλαμίνα
Το διπλό πύρινο μέτωπο στην Σαλαμίνα
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Συναγερμός έχει σημάνει για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όπου δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής (16.08.2026), με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά σε αυλές σπιτιών και να έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκε περίπου στις 14.45, με την πρώτη εστία να εντοπίζεται σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια και τη δεύτερη στην περιοχή Σελήνια.

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύο μέτωπα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των φλογών προς κατοικημένες περιοχές.

Το διπλό πύρινο μέτωπο στην Σαλαμίνα
Το διπλό πύρινο μέτωπο στην Σαλαμίνα

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ έχουν εκδοθεί μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από Περιστέρια και Αίας Κλαμπ, καθώς και από την Κακή Βίγλα.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα

Εκκενώσεις μέσω του 112

Λόγω της εξέλιξης των δύο πύρινων μετώπων και των ισχυρών ανέμων, το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, με διαδοχικές εντολές απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές της Σαλαμίνας.

Στις 14.55 εστάλη το πρώτο μήνυμα του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 15.05, ακολούθησε νέο μήνυμα με εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Περιστέρια και Αίας Κλαμπ Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Περιστερίων προς Αιάντειο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Στις 15.18 ακολούθησε νέο μήνυμα για απομάκρυνση από τις Κολώνες προς την παραλία Σατερλή. Στις 15.32 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο, ενώ τρία λεπτά αργότερα, στις 15.35, νέα ειδοποίηση αφορούσε την Κακή Βίγλα, με την ίδια κατεύθυνση απομάκρυνσης.

Στις 15:22, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελήνια.

Στις 15:32 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι με κατεύθυνση προς Αιάντιο.

Στις 15:35, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κακή Βίγλα προς Αιάντιο.

Λίγο μετά τις 16:00 εκδόθηκε 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Κολώνες μέσω Λεωφόρου Περιστεριών προς παραλία Σατερλί.

Φωτιά στην Σαλαμίνα: 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα

Συνεχώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, και αυτή την ώρα μάχη με τις φλόγες δίνουν 192 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.

Για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία Σαντερλή επιχειρούν 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ .

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 ασθενοφόρα και μια μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος στην ΕΡΤ, «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, έχουν καεί σπίτια», και τόνισε ότι το κύριο μέλημα είναι τα πλωτά μέσα για την εκκένωση στην περιοχή Περιστέρια.

Το πιο δύσκολο από τα δύο μέτωπα όπως τόνισε είναι εκείνο στα Περιστέρια.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, γίνεται κινητοποίηση για να πραγματοποιηθεί εκκένωση από τη θάλασσα, με πυροσβεστικά πλοιάρια να βρίσκονται στο σημείο.

Ειδικά η πυρκαγιά στα Περιστέρια, κοντά στον οικισμό, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα.

Ισχυροί άνεμοι στην Αττική, «red code» σε 7 περιοχές

Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην Αττική πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση να αναμένεται από το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, επτά περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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