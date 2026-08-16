Σουφλί: Ένα ολόκληρο χωριό χτίζει εθελοντικά σπίτι για νέο ζευγάρι

Ένα ξεχωριστό παράδειγμα αλληλεγγύης έρχεται από το Σουφλί, όπου κάτοικοι ορεινών χωριών έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να χτίσουν εθελοντικά το σπίτι ενός νέου ζευγαριού. Τα Σαββατοκύριακα, όταν δεν εργάζονται, συγκεντρώνονται στο Μικρό Δέρειο και προσφέρουν προσωπική εργασία, προκειμένου να βοηθήσουν δύο νέους ανθρώπους που επέλεξαν να δημιουργήσουν την οικογένειά τους και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Η πρωτοβουλία στο Σουφλί δεν αποτελεί, σύμφωνα με τους ανθρώπους της περιοχής, μεμονωμένο περιστατικό, καθώς και στο παρελθόν οι κάτοικοι έχουν συνδράμει νέα ζευγάρια για να φτιάξουν το σπίτι τους και να ξεκινήσουν τη ζωή τους στο χωριό. Πέρα από την έμπρακτη αλληλεγγύη, η προσπάθεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περιοχή που βρίσκεται αντιμέτωπη με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα του Έβρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο με τους κατοίκους να δουλεύουν όλοι μαζί για την κατασκευή του σπιτιού έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, μεταφέροντας πέρα από τα όρια του μικρού χωριού μια εικόνα συλλογικότητας και έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μιλώντας την Κυριακή (16.08.2026) στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «παράδειγμα προς μίμηση», εξηγώντας ότι η αλληλοβοήθεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των κατοίκων των ορεινών χωριών.

«Οι άνθρωποι αυτοί στηρίζουν ο ένας τον άλλον και το δείχνουν έμπρακτα μέσα από αυτή την αλληλεγγύη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στον ελεύθερο χρόνο τους και εργάζονται όλοι μαζί για την ολοκλήρωση της κατοικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως επισήμανε, ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και στο παρελθόν για τη στήριξη νέων ζευγαριών που επιλέγουν να παραμείνουν στην περιοχή.

Η μάχη με το δημογραφικό

Για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ακριβώς η απόφαση των νέων να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι αυτοί, θέλουν να μείνουν στο χωριό, να κάνουν την οικογένειά τους εκεί», σημείωσε ο κ. Δαρούσης, συνδέοντας την πρωτοβουλία με την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό για τον νομό Εβρου και τον Δήμο Σουφλίου.

Τα χωριά του ορεινού όγκου απέχουν σε αρκετές περιπτώσεις 30, 40 ή ακόμη και 50 χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη διατήρηση του νεότερου πληθυσμού στις απομακρυσμένες κοινότητες.

Η αλληλεγγύη και στις φωτιές της Δαδιάς

Ο αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι οι ίδιοι κάτοικοι έχουν επιδείξει ανάλογα αντανακλαστικά και σε άλλες δύσκολες στιγμές. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, όταν κάτοικοι των ορεινών περιοχών συνέδραμαν στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς προς τους οικισμούς.

«Οποιαδήποτε στιγμή κάποιος κάτοικος έχει ένα πρόβλημα, θα είναι δίπλα του», ανέφερε ο κ. Δαρούσης, περιγράφοντας μια κοινότητα στην οποία η αλληλοβοήθεια εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας.