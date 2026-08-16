Ελλάδα

Ρουμάνοι σε λέμβο παρασύρθηκαν από τα κύματα στον Σαρωνικό – Βίντεο από τη διάσωσή τους από το Λιμενικό

Μεταφέρθηκαν σώοι και με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης όπου τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα
διάσωση σαρωνικός
Η στιγμή της διάσωσης των Ρουμάνων
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία επικίνδυνη περιπέτεια έζησαν στον Σαρωνικό 4 υπήκοοι Ρουμανίας που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο, καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων βρέθηκε σε δυσχερή θέση και άρχισε να παρασύρεται από τα κύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα (15/8/2026) με την Λιμενική Αρχή Σαρωνικού να ενημερώνεται για το περιστατικό και να φτάνει στο σημείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους στη κωπήλατη λέμβο που βρισκόταν δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και τελικά οι τέσσερις τουρίστες μεταφέρθηκαν σώοι και με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης όπου τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού: «Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Σαρωνικού για παροχή συνδρομής σε κωπήλατη λέμβο σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε τη φουσκωτή λέμβο παρασυρόμενη στη θαλάσσια περιοχή 2 ν.μ. βορειοδυτικά των ν. Φλεβών και περισυνέλλεξε τους 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (υπηκόους Ρουμανίας).

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καλά στην υγεία τους. Από το Β’ Λιμενικό τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
94
60
53
40
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαθήματα ανθρωπιάς στο Σουφλί: Ένα ολόκληρο χωριό χτίζει εθελοντικά σπίτι για νέο ζευγάρι
Οι κάτοικοι στο Μικρό Δέρειο αφιερώνουν τα Σαββατοκύριακά τους για να βοηθήσουν τη νέα οικογένεια να παραμείνει στον τόπο της - «Παράδειγμα προς μίμηση», λέει ο αντιδήμαρχος
Σπίτι, Σουφλί
Newsit logo
Newsit logo