Ελλάδα

Θεσπρωτία: Ανήλικος άρπαξε 2.500 ευρώ από κατάστημα και χτύπησε τον ιδιοκτήτη

Συνελήφθη στους Φιλιάτες και κατηγορείται για ληστεία - Υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει μέρος των χρημάτων
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Για ληστεία συνελήφθη στη Θεσπρωτία ένας ανήλικος, ο οποίος φέρεται να μπήκε σε κατάστημα στους Φιλιάτες, να άρπαξε 2.500 ευρώ και στη συνέχεια να χτύπησε τον ιδιοκτήτη στο πρόσωπο, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Η ληστεία σημειώθηκε στους Φιλιάτες της Θεσπρωτίας, με τον ανήλικο να αφαιρεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το χρηματικό ποσό που βρισκόταν κοντά στο ταμείο της επιχείρησης. Όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να αντιδράσει, ο νεαρός φέρεται να του επιτέθηκε, προκαλώντας του τραυματισμό στο πρόσωπο.

Αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσαγάγουν τον ανήλικο λίγο μετά το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ίδιος υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε αποκρύψει μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί από το κατάστημα.

Το ποσό κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ο ανήλικος

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά υποθέσεων παραβατικότητας ανηλίκων που απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αστυνομικές αρχές.

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