Φωτιά στη Σαλαμίνα: «Κάποιοι είχαν γλέντι και έριξαν πυροτεχνήματα» – Οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια

Μεγάλο συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βασιλικά.

Στη φωτιά που ξέσπασε στον περιφερειακό προς τα Βασιλικά έσπευσαν αρχικά δυνάμεις από τον Πυροσβεστικό Σταθμό στη Σαλαμίνα και την Πολιτική Προστασία του δήμου, ενώ ακολούθησαν σημαντικές ενισχύσεις από τον Πειραιά.

Η φωτιά ήταν μεγάλη ενώ στο σημείο έπνεαν και άνεμοι όμως όπως αναφέρει στο OrangePress o Χρήστος Θεοχάρης, κάτοικος – δημοσιογράφος, η άμεση παρέμβαση των δυνάμεων ήταν καίρια ώστε να μην καούν σπίτια και δασική έκταση.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς τονίζει ότι έγινε μετά από ρίψη πυροτεχνημάτων σε γλέντι.

«Κάποιοι είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα και πήρε φωτιά. Η περιοχή είναι κατοικημένη και έχει ελιές, διάσπαρτα πεύκα και ξερόχορτα. Ευτυχώς δεν πέρασε από τον δρόμο γιατί μετά υπάρχουν δασύλια και θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα» σημειώνει.

«Ήταν ανάμεσα στα σπίτια (η φωτιά) αλλά ευτυχώς η Πυροσβεστική της Σαλαμίνας και η Πολιτική Προστασία του δήμου έσωσαν έστω τα σπίτια» υπογραμμίζει ο κ. Θεοχάρης.

Να σημειωθεί ότι στο περιστατικό επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου (δασοκομάντος), εθελοντές και 15 οχήματα, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.