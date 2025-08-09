Φωτιά στη Σαμοθράκη: Κερδίζουν τη μάχη οι πυροσβέστες – Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Καλύτερη είναι αργά το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) η εικόνα με τη φωτιά στη Σαμοθράκη. Η πύρινη εστία είχε εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 10 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο με 5 οχήματα, βρίσκονται κοντά στο να οριοθετήσουν τη φωτιά, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Η πυρκαγιά, έφτασε κοντά σε κάποιους οικισμούς, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, λόγω του ότι ήταν σε σημείο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης και οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το «112» να είναι σε ετοιμότητα.
Ενεργοποίηση— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Καρυώτες #Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.