Φωτιά στη Σαμοθράκη: Κερδίζουν τη μάχη οι πυροσβέστες – Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Καλύτερη είναι αργά το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) η εικόνα με τη φωτιά στη Σαμοθράκη. Η πύρινη εστία είχε εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 10 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο με 5 οχήματα, βρίσκονται κοντά στο να οριοθετήσουν τη φωτιά, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, έφτασε κοντά σε κάποιους οικισμούς, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, λόγω του ότι ήταν σε σημείο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης και οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το «112» να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.