Ελλάδα

Φωτιά στη Σκύρο: Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Άγιος Φωκάς

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς - Μεταβαίνουν πυροσβέστες από την Εύβοια
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Σκύρο το Σάββατο 15.08.2026.

Η φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο το μεσημέρι και αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά και για το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι 6-7 μποφόρ που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ το μέτωπο βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά, ενώ στο σημείο υπάρχουν πολλές διάσπαρτα σπίτια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
98
73
71
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
2.480 τα στρέμματα που έγιναν στάχτη από την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Τα 1.388 ήταν δασική έκταση
Το 56% της συνολικής καμένης έκτασης αντιστοιχεί σε δάσος, ενώ περίπου 1.092 στρέμματα, δηλαδή το υπόλοιπο 44%, αφορούν κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις
χαλκιδικη
Newsit logo
Newsit logo