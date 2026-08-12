Νέα πρόκληση από την Τουρκία στο Αιγαίο: Παραβιάσεις και παραβάσεις από κατασκοπευτικό αεροσκάφος και UAV

Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο την Τετάρτη (12.08.2026), με την Τουρκία να συνεχίζει τις προκλήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μετά τις παραβιάσεις από μαχητικά F-16 τις προηγούμενες ημέρες, αυτή τη φορά τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος και UAV προχώρησαν σε νέες παραβιάσεις και παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, ένα τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72 πραγματοποίησε έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

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Παράλληλα, τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πραγματοποίησαν συνολικά πέντε παραβάσεις και μία παραβίαση.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 12η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (1 ATR-72 και 3 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6 (1 από το ATR-72 και 5 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 (6 από το ATR-72 και 1 από το UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr