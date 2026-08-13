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Φωτιά στη Βοιωτία στην περιοχή Ακόντιο: Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
ΦΩΤΙΑ ΗΛΕΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ( ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ILIALIVE.GR/EUROKINISSI)
( ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ILIALIVE.GR/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ακόντιο Βοιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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